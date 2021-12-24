أخبار ريال مدريد: صدمة من أنشيلوتي واهتمام بضم مهاجم ليل

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

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جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021

أنشيلوتي يصدم جمهور ريال مدريد

أنباء سارة لريال مدريد بشأن إصابات فيروس كورونا

مهاجم ليل يدخل على رادار ريال مدريد

بايرن ميونخ يشعل صراع ضم هالاند مع ريال مدريد

أنشيلوتي يصدم جمهور ريال مدريد

صدم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، جمهور فريقه بعدما أكد على عدم دخوله فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "هذا الشتاء لن أطلب لاعبين جدد، سأطلب ما يريده الجميع، وهو وضع حد للوباء لنعيش حياة صحية في المستقبل".

أنباء سارة لريال مدريد بشأن إصابات فيروس كورونا

حملت تقارير صحفية أنباء سارة لجمهور ريال مدريد، بشأن إصابة لاعبيه بفيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نتيجة فحص إيسكو ولونين سلبية، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة فحص أسينسيو قريبًا وستكون سلبية أيضًا.

مهاجم ليل يدخل على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن دخول جوناثان دافيد، لاعب ليل الفرنسي، على رادار ريال مدريد، للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن دافيد يريد الرحيل عن صفوف فريقه، ويعد ريال مدريد من أكثر المهتمين بالحصول على خدماته.

بايرن ميونخ يشعل صراع ضم هالاند مع ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند بعد تأكد وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، أن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، شدد على أن فريقه يمتلك المال اللازم لتفعيل الشرط الجزائي والتعاقد مع هالاند.