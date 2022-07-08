أخبار ريال مدريد: رحيل يوفيتش رسميًا ونيوكاسل يريد أسينسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 8 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 8 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 8 يوليو 2022:

انتقال يوفيتش إلى فيورنتينا رسميًا

نيوكاسل يسعى للتعاقد مع أسينسيو

بنفيكا يصرف نظر عن التعاقد مع جيسوس رينيير

رودريجو يعلن عن تجديد عقده مع ريال مدريد

انتقال يوفيتش إلى فيورنتينا رسميًا

أعلن نادي ريال مدريد، رحيل مهاجمه لوكا يوفيتش، إلى صفوف فيورنتينا بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي الإسباني، بيانًا شكر فيه يوفيتش على مجهوده أثناء فترته مع الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.

نيوكاسل يسعى للتعاقد مع أسينسيو

أوضحت "آس" أن نيوكاسل هو آخر الأندية المهتمة بضم ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد.

اللاعب عقده ينتهي في 2023 ولم يجدد، مما يفتح الباب لرحيله هذا الصيف، وارتبط بميلان وليفربول.

بنفيكا يصرف نظر عن التعاقد مع جيسوس رينيير

أفادت "آس" بأن صفقة انتقال جيسوس رينيير من ريال مدريد إلى بنفكيا قد انهارت.

بنفيكا انسحب من المفاوضات رغم أن الصفقة كانت شبه محسومة بسبب مبالغة الملكي في طلباته من أجل خيار الشراء النهائي، بحسب التقرير.

رودريجو يعلن عن تجديد عقده مع ريال مدريد

أعلن رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد أنه سيمدد عقده مع فريقه حتى صيف عام 2028.

وأثناء حديثه مع صحيفة "ABC" الإسبانية، أكد اللاعب البرازيلي، أنه يريد الاستمرار مع ريال مدريد.