أخبار ريال مدريد: راشفورد في خطط "الملكي" .. وتوتنهام يعود من أجل بيل

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن نادي توتنهام الإنجليزي سيعود من جديد لمحاولة استعارة الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد.

توتنهام يفكر في إقناع ريال مدريد بترك بيل في يناير المقبل، في ظل رغبة النادي اللندني في تعزيز خطه الأمامي لما تبقى من الموسم.

ويسعى ريال مدريد إلى التخلص من بيل في يناير، خاصة وأن الويلزي يلعب بالفعل موسمه الأخير مع النادي الملكي.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد وضع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في خططه إذا لم يتمكن من التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن راشفورد أصبح أحدث الأسماء على قائمة ريال مدريد في حالة الفشل في ضم هالاند.

أجرى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، أكد خلاله عدم نيته للرحيل عن فريقه الحالي في يناير المقبل.

لمزيد من التفاصيل: مبابي يعلن موقفه من التوقيع لريال مدريد في يناير

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد رفض فكرة التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

ديبالا دخل الموسم الأخير في عقده مع يوفنتوس، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق على التجديد حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تلقى اتصالات من وكلاء ديبالا من أجل استكشاف إمكانية انتقال "لا جويا" بالمجان إلى النادي الملكي في نهاية الموسم، وتلقوا الرد بالرفض القاطع للفكرة.