أخبار ريال مدريد: خيار بوجبا يتجدد.. وباريس يتواصل مع فينيسيوس

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد من جديد للعودة إلى خيار التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2022، وسيصبح لاعبًا حرًا ويمكنه الانتقال مجانًا بعد نهاية الموسم الحالي.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية فإن مانشستر سيتي الإنجليزي دخل في المنافسة على التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس نجم وسط ليستر سيتي.

ويعد تيليمانس هدفًا لنادي ريال مدريد لتدعيم خط الوسط، ودخول مانشستر سيتي في الصفقة قد يعقد الوضع الخاص بالمفاوضات.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد منفتح على خيار العودة من جديد إلى تشيلسي الإنجليزي.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن هازارد ظهر مرة أخرى على رادار تشيلسي مع احتمالية الدخول في مفاوضات لضمه في يناير المقبل.

ويعاني هازارد منذ انتقاله إلى ريال مدريد من تشيلسي في صيف 2019، حيث لم يتمكن من اللعب بشكل منتظم بسبب الإصابات وتراجع مستواه.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن باريس سان جيرمان بدأ مخطط التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان تواصل مع ممثلي فينيسيوس في الآونة الأخيرة، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى "حديقة الأمراء" في الصيف المقبل.