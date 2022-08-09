أخبار ريال مدريد: حلم هالاند مستمر .. ويوفنتوس يريد ميندي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 9 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022:

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لمراقبة النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مكثف خلال العامين المقبلين.

السبب في ذلك يرجع إلى أن ريال مدريد يواصل الحلم بالتعاقد مع هالاند، بعد أن فقد الفرصة لضمه من بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية 2022.

التقرير أكد أن ريال مدريد سيقوم بمراقبة هالاند لمعرفة ما إذا كان هو البديل المثالي للفرنسي كريم بنزيما مهاجم النادي الملكي على المدى الطويل.

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي لاس بالماس يحاول التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد من أجل الحصول على مارفن بارك جوهرة فريق الشباب في النادي الملكي.

ويملك مارفن قدرة هائلة على التأدية بشكل جيد في أكثر من مركز، بداية من الجناح الأيمن أو في قلب الهجوم والظهير الأيمن أيضًا.

التقرير أشار إلى أن لاس بالماس اقترب من التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد للحصول على خدمات مارفن بارك، لكن دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

بعد فترة من الشد والجذب، وافق ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد أخيرًا على مغادرة "سانتياجو برنابيو" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة "ديفينسا سنترال" أكدت أن ماريانو أبدى أخيرًا موافقته على مغادرة ريال مدريد في الصيف الحالي، بعد أن كانت التقارير تشير إلى أنه يرغب في الاستمرار حتى نهاية عقده.

كشف موقع "90min" الإنجليزي عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التحرك للتعاقد مع الفرنسي فيرلان ميندي، الظهير الأيسر لريال مدريد.

التقرير أكد أن يوفنتوس يريد التعاقد مع ميندي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد الموقع على أن يوفنتوس سيقدم قريبًا عرضًا إلى ريال مدريد، ليحصل على خدمات ميندي في صفقة إعارة مع نية الشراء في صيف 2023.