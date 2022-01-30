أخبار ريال مدريد: جنابري يدخل خطط "الملكي" .. وصدمة من موناكو

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 30 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 30 يناير 2022:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ الألماني.

ويراقب ريال مدريد وضعية المفاوضات بين بايرن ميونخ وجنابري على تجديد العقد، وقد يتدخل إذا انهارت المفاوضات في محاولة لخطف الألماني الدولي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد سيواجه صعوبات جمة في سعيه للتعاقد مع ريان جرافنبرخ نجم وسط نادي أياكس الهولندي.

جرافنبرخ أصبح أحد أهم أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات، لكن النادي الملكي الآن سيواجه منافسة من غريمه برشلونة، ومانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الهولندي الدولي.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يفكر في إمكانية التحرك للتعاقد مع الفرنسي ويليام ساليبا مدافع آرسنال الإنجليزي المعار إلى مارسيليا.

الصحيفة كشفت عن اهتمام ريال مدريد بالفرنسي الشاب، وأن هناك احتمالية للتحرك من أجل التعاقد مع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمر المدافع الشاب بفترة مميزة مع مارسيليا في الموسم الحالي، وشارك في 27 مباراة في كافة البطولات.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن نادي موناكو الفرنسي وجه صدمة كبرى إلى ريال مدريد، بعد أن حدد طلباته للتخلي عن نجمه أوريليان تشواميني.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن موناكو سيطلب الحصول على 80 مليون يورو مقابل السماح لنجمه بالرحيل.

ويجذب تشواميني أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى إلى جانب ريال مدريد، مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.