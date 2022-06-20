أخبار ريال مدريد: تقديم روديجر .. وليفربول يدخل سباق أسينسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 20 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة ستصل قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 20 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 20 يونيو 2022:

قام نادي ريال مدريد بتقديم الألماني أنطونيو روديجر الذي تعاقد معه النادي الملكي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

ريال مدريد أقام حفل التقديم في "سانتياجو برنابيو" والذي شهد كلمة ترحيب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، فيما ألقى روديجر كلمة أكد فيها أنه سيقوم بكل ما يمكن من أجل النجاح مع بطل دوري أبطال أوروبا.

بشكتاش يتحرك في محاولة لضم يوفيتش

كشفت صحيفة "as" الإسبانية أن نادي بشكتاش التركي دخل على خط التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

ويرغب بشكتاش في استعارة يوفيتش خلال منافسات موسم 2022-23، خاصة وأن الصربي الدولي لم يشارك بشكل منتظم مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي.

ويسعى بشكتاش إلى تقوية خط هجومه في الموسم المقبل، وقرر تقديم 1.5 مليون يورو لاستعارة يوفيتش من ريال مدريد.

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد يراقب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو أحد أبرز النجوم في أكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويمتد عقد جارناتشو مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2023، ويعد من أبرز المهاجمين الشباب في صفوف "الشياطين الحمر".

جارناتشو ولد في مدريد، وقضى السنوات الأولى في مسيرته مع أتلتيكو مدريد حيث تدرب في أكاديمية "الروخيبلانكوس"، لكنه انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2020.

أكدت صحيفة "as" أن نادي ليفربول الإنجليزي تواصل مع ريال مدريد للتعرف على طلباته للتخلي عن ماركو أسينسيو.

وحتى الآن لم يتوصل ريال مدريد إلى اتفاق مع أسينسيو على تجديد عقده الذي ينتهي في 2023، وهو ما قد يدفع النادي الملكي إلى التفكير في بيع الإسباني الدولي.

وكشف التقرير أن ريال مدريد يرغب في الحصول على 60 مليون يورو للسماح برحيل أسينسيو، لكن ليفربول يأمل في تخفيض هذه القيمة.