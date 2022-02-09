أخبار ريال مدريد: تفضيل مدافع ليستر .. وفرصة ليفاندوفسكي

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022:

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية فإن ريال مدريد يفضل التحرك نحو التعاقد مع الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي الإنجليزي.

ريال مدريد قرر إنهاء اهتمامه بالتعاقد مع أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي بسبب طلباته المادية، وقرر التحرك نحو التعاقد مع فوفانا.

أدلى ماركو أسينسيو لاعب وسط ريال مدريد بتصريحات لشبكة "كادينا سير" الإسبانية، أكد خلالها على أنه واثق من الاستمرار مع النادي الملكي لأطول فترة ممكنة.

واستبعد أسينسيو الرحيل عن ريال مدريد، مؤكدًا أنه يرغب في تجديد عقده خلال أقرب فرصة ممكنة.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي، يراقبون تطور نيكولو باريلا نجم وسط إنتر الإيطالي.

ويرى ريال مدريد أن باريلا سيكون اللاعب القادر على سد الفراغ الذي سيتركه الكرواتي لوكا مودريتش مع تقدمه في العمر، واقتراب لحظة اعتزاله.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرى أن التعاقد مع إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل يعد فكرة مستحيلة، ولذلك عاد لخيار التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي.

وعاد اسم ليفاندوفسكي إلى طاولة ريال مدريد، والذي يحلم باللعب يومًا ما قبل انتهاء مسيرته في النادي الملكي.