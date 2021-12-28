أخبار ريال مدريد: تحديد بديل هالاند .. وميلان يريد أسينسيو

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد وضع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا الإيطالي كبديل محتمل في حالة فشل التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند.

ويتصدر هالاند قائمة اهتمامات ريال مدريد لتدعيم قلب الهجوم، لكن هناك العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تطارد النرويجي.

وإذا فشل ريال مدريد في ضم هالاند، فإنه سيحول أنظاره إلى فلاهوفيتش، الذي يبتعد عن فيورنتينا برفضه تجديد عقده.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد يفكر في قطع إعارة البرازيلي رينيير جيسوس إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد ورينيير يريدان إلغاء ما تبقى من مدة الإعارة إلى بوروسيا دورتموند، بسبب قلة مشاركات البرازيلي في ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن ميلان الإيطالي مهتم بالتعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميلان مستعد لتقديم 35 مليون يورو في محاولة لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن أسينسيو في الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن يفكر أسينسيو في مستقبله خلال الصيف المقبل، في ظل تراجع مشاركاته مع ريال مدريد في الموسم الحالي.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية تؤكد أن فالنسيا يسعى إلى التعاقد مع مدافع جديد في يناير المقبل، ويراقب فاييخو مدافع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن خوسيه بوردالاس مدرب فالنسيا معجب للغاية بقدرات فاييخو رغم عدم مشاركته بانتظام مع ريال مدريد، ويعد على رأس قائمة تعاقدات "الخفافيش".