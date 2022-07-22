أخبار ريال مدريد: بيتيس يسعى لإنهاء صفقة سيبايوس وأسينسيو يحسم مستقبله

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 22 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 22 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 22 يوليو 2022:

ريال بيتيس يسعى لحسم صفقة سيبايوس

أسينسيو يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله

ريال مدريد يرفض التعاقد مع إيدين دجيكو

ريال مدريد حاول التعاقد مع جابرييل خيسوس

ريال بيتيس يسعى لحسم صفقة سيبايوس

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ريال بيتيس، في حسم صفقة داني سيبايوس، من نادي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" فإن بيتيس، يريد التعاقد مع سيبايوس، الذي طلب ريال مدريد 12 مليون يورو، للتخلي عن خدماته.

أسينسيو يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله

أكدت تقارير صحفية، أن ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع فريقه، في ظل الأنباء التي أشارت إلى إمكانية رحيله في الميركاتو الحالي.

وبحسب صحيفة "آس" فإن أسينسيو، استقر على الاستمرار مع ريال مدريد، وعدم الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يرفض التعاقد مع إيدين دجيكو

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد، رفض التعاقد مع إيدين دجيكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته الصحافة الإسبانية، فإن المهاجم البوسني تم عرضه على ريال مدريد، ولكن إدارة الميرينجي رفضت التعاقد مع دجيكو بسبب سنه.

ريال مدريد حاول التعاقد مع جابرييل خيسوس

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، حاولت التعاقد مع جابرييل خيسوس، لاعب آرسنال، المنضم حديثًا إلى صفوف مانشستر سيتي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ريال مدريد، حاول التعاقد مع اللاعب البرازيلي، قبل انضمامه إلى صفوف آرسنال.