أخبار ريال مدريد: بوجبا يتلقى صدمة.. ومانشستر سيتي يريد بنزيما

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لا يرغب في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع بوجبا حتى إذا انتهى عقده مع مانشستر يونايتد.

عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن آخر الأخبار تؤكد عدم نية "الميرنجي" للقيام بالصفقة

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن مانشستر سيتي الإنجليزي يفكر جديًا في التحرك للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

بطل الدوري الإنجليزي قد يتحرك لضم بنزيما حين يدخل الموسم الأخير في عقده مع ريال مدريد في يونيو 2022.

وبالطبع سيحاول ريال مدريد جاهدًا التمسك بخدمات أحد أبرز نجومه، بالنظر إلى مدى التأثير الذي يقدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي.

صحيفة "abc" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد بدأ التخطيط لتجديد عقد البرازيلي الشاب رودريجو.

ريال مدريد يرغب في تمديد إقامة اللاعب صاحب العشرين عامًا في "سانتياجو بيرنابيو" لأطول فترة ممكنة.

ويخطط ريال مدريد لرفع راتب رودريجو مع الفريق إلى ستة ملايين يورو في الموسم الواحد.

وشارك رودريجو في 16 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي في كل البطولات، وتمكن من تسجيل هدفين.

صحيفة "سوبر ديبورتي" الإسبانية أكدت أن الكرواتي لوكا مودريتش منفتح على فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي.

عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022، ونجم منتخب كرواتيا مستعد للعودة إلى إنجلترا.