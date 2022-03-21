أخبار ريال مدريد: اهتمام بنجم إنتر .. واتجاه لبيع كوبو

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 21 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 21 مارس 2022:

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نيكولو باريلا نجم وسط نادي إنتر الإيطالي.

ويعد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من المعجبين بقدرات باريلا، الذي قد يعرض وصوله المحتمل مستقبل توني كروس إلى الخطر.

وشارك باريلا في 27 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم مع إنتر، سجلها خلالها هدفين وقدم تسع تمريرات حاسمة.

حسب موقع "Voetbalzone" الهولندي فإن بايرن ميونخ الألماني قدم عرضًا بقيمة 25 مليون يورو للتعاقد مع ريان جرافنبرخ نجم وسط نادي أياكس الهولندي.

ويجذب جرافنبرخ أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى منذ اقتحم الفريق الأول في أياكس وهو بعمر 16 عامًا فقط في 2018، حيث أظهر مواهبه في دوري أبطال أوروبا والدوري الهولندي.

ويعد ريال مدريد من بين أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب الهولندي الدولي، لكن بايرن ميونخ اتخذ الخطوة الأولى في محاولة لتأمين خدماته قبل فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن ليفربول الإنجليزي مستعد للانضمام إلى مزاحمة ريال مدريد على التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

ليفاندوفسكي سبق له العمل مع الألماني يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند، وقد يعود للعب تحت قيادة مدرب "الريدز" في الموسم المقبل في "أنفيلد".

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يفكر في إمكانية بيع الياباني تاكيفوسا كوبو في الصيف المقبل.

وحسب التقرير فإن ريال مدريد يفكر في بيع كوبو من أجل الحصول على سيولة تدعم الفريق اقتصاديًا.

ويوجد اهتمام من نادي ريال مايوركا الذي يلعب فيه الياباني على سبيل الإعارة بالحصول على خدمات الجناح الياباني بصيغة دائمة، إلى جانب عدد آخر من الأندية.