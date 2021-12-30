أخبار ريال مدريد: اهتمام بمهاجم نيجيريا .. وبيتيس يتمهل بشأن سيبايوس

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021:

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن ريال مدريد أمام فرصة للتعاقد مع البرازيلي أليكس ساندرو ظهير نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكشف التقرير أن ريال مدريد تلقى عرضًا للحصول على خدمات ساندرو الذي يسعى يوفنتوس للتخلص منه.

ومع الرحيل المؤكد للبرازيلي مارسيلو عن ريال مدريد في نهاية الموسم، فإن النادي الملكي سيدخل السوق بحثًا عن لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد وضع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي في خططه إذا لم يتمكن من التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن أوسيمين قد دخل بالفعل في قائمة ريال مدريد لتدعيم الهجوم، لكن نابولي لكن يتخلى عن لاعبه بقيمة أقل من 80 مليون يورو.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد أرسل طلبًا إلى إنتر الإيطالي للتعرف على القيمة المحتملة لصفقة التعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس ظهير "النيراتزوري".

ولم تكشف الصحيفة الإسبانية عن رد إنتر على ريال مدريد، خاصة وأن الهولندي الدولي انضم إلى "النيراتزوري" في الصيف الماضي فقط، كبديل للمغربي أشرف حكيمي.

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية اهتمام نادي ريال بيتيس بالحصول على خدمات داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

لكن الصحيفة الإسبانية كشفت أن ريال بيتيس قرر التمهل في الصفقة، وعدم ضم اللاعب في يناير المقبل، والانتظار حتى نهاية الموسم.

ولم يلعب سيبايوس مع ريال مدريد منذ عام 2019، حيث لعب موسمين على سبيل الإعارة مع آرسنال الإنجليزي، قبل أن تتسبب الإصابة في تهميشه خلال النصف الأول من هذا الموسم.