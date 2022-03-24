أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم محرز وهازارد يخضع لعملية جراحية

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 25 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 25 مارس 2022:

رياض محرز يدخل على رادار ريال مدريد

إيدين هازارد يغيب عن ريال مدريد ويخضع لعملية جراحية

إدارة ريال مدريد تفكر في إقالة أنشيلوتي

هالاند يتمسك بريال مدريد ويرفض عرض مانشستر سيتي

رياض محرز يدخل على رادار ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، عن دخول رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، في دائرة اهتمام ريال مدريد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع " footmercato" فإن ريال مدريد، ليس الوحيد المهتم بضم النجم الجزائري، هناك أيضًا باريس سان جيرمان وتشيلسي، بالإضافة إلى برشلونة يستهدفون ضم محرز.

إيدين هازارد يغيب عن ريال مدريد ويخضع لعملية جراحية

أعلن نادي ريال مدريد، في بيان رسمي غياب لاعبه إيدين هازارد عن الفريق في الفترة المقبلة، بسبب خضوعه للعملية الجراحية.

ولم يكشف الميرينجي في بيانه عن مدة غياب اللاعب البلجيكي، ولكنه كشف أن سبب العملية هو إزالة الصفيحة الموجودة في كاحله الأيمن.

إدارة ريال مدريد تفكر في إقالة أنشيلوتي

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد غير راضية عن مستوى الفريق تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن إدارة الميرينجي تدرس إقالة المدرب الإيطالي في حال استمرار تذبذب الأداء، وبدأت تفكر في البدائل.

هالاند يتمسك بريال مدريد ويرفض عرض مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية، إلى رفض إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، عرضًا كبيرًا من مانشستر سيتي للانضمام إليه في الصيف المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المهاجم النرويجي يتمسك بآماله في الانضمام إلى ريال مدريد، بالرغم من العرض الضخم الذي قدمه مانشستر سيتي.