أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم ديبالا ويوفيتش يقترب من الدوري الإيطالي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 24 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة ستصل قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 24 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 24 يونيو 2022:

ديبالا يدخل على رادار ريال مدريد

يوفيتش يقترب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي

ريال مدريد يكافئ رودريجو بتجديد عقده

ريال مدريد يحدد سعر التخلي عن ماركو أسينسيو

ديبالا يدخل على رادار ريال مدريد

أوضحت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد، سيفكر في التعاقد مع باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في حالة واحدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد، قد يتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، في حال رحيل ماركو أسينسيو عن الميرينجي، في الصيف الحالي.

يوفيتش يقترب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي

أكدت تقارير صحفية أن لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، تفصله ساعات قليلة عن إعلان انتقاله إلى الدوري الإيطالي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن فيورنتينا يقترب من التعاقد مع المهاجم الصربي على سبيل الإعارة لمدة موسم، وسيكون الإعلان الرسمي خلال الفترة القليلة القادمة.

ريال مدريد يكافئ رودريجو بتجديد عقده

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة ريال مدريد، قرر أن تكافئ رودريجو جوس، لاعب الفريق بتعديل وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ABC" فإن عقد اللاعب البرازيلي الجديد مع ريال مدريد، سيشهد زيادة في راتبه السنوي من 4 مليون يورو إلى 7 مليون.

ريال مدريد يحدد سعر التخلي عن ماركو أسينسيو

أفادت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد، حدد سعر التخلي عن لاعبه ماركو أسينسيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام الكثير من الأندية بالتعاقد معه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ريال مدريد، لن يتخلى عن الجناح الإسباني إلا بعد الحصول على 35 مليون يورو على الأقل.