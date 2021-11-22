أخبار ريال مدريد: "الملكي" يستهدف نجمي ليون.. وخطة يناير تتضح

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد وضع خطة للتخلص من أربعة لاعبين دفعة واحدة في يناير المقبل.

الصحيفة أكدت أن ريال مدريد سيحاول بيع جاريث بيل، ومارسيلو، وإيدين هازارد، وإيسكو في يناير المقبل.

كما ارتبط ماريانو دياز ولوكا يوفيتش أيضًا بالرحيل عن ريال مدريد في يناير، لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن كارلو أنشيلوتي يرغب في الاحتفاظ بهما حتى نهاية الموسم.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد لتقديم 40 مليون يورو بالإضافة إلى إيسكو، من أجل الحصول على خدمات الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي.

فوفانا يعد هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها تشيلسي الإنجليزي.

ومع رغبة ريال مدريد في تدعيم خط الدفاع، فإنه مستعد للتحرك سريعًا من أجل تأمين خدمات فوفانا.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب بالفعل وضع ميسون ماونت نجم تشيلسي مع الفريق اللندني.

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أشارت في وقت سابق إلى أن ماونت لا يشعر بالتقدير الكافي في تشيلسي.

ويرغب ماونت في الحصول على زيادة كبيرة في راتبه، والتقدير الذي يحظى به لاعبون آخرون في تشيلسي.

ومع احتمالية خروجه، فإن ريال مدريد قرر مراقبة الوضع، وربما التحرك من أجل الحصول على خدمات ماونت.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد سيعمل على التعاقد مع حسام عوار وريان شرقي لاعبا خط وسط نادي ليون الفرنسي.

ريال مدريد سيتحرك من أجل ثنائي ليون في نهاية الموسم الحالي، ويأمل النادي الملكي أن يحصل على خدماتهما.

ويرغب ريال مدريد في تعزيز خط الوسط خلال الفترة المقبلة، في ظل تقدم عمر لوكا مودريتش وتوني كروس.