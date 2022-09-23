أخبار ريال مدريد: الملكي يتصدر السباق على جوميز وهازارد يخرج عن صمته

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 23 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022:

ربما عبّر لاعب خط وسط فلامينجو جواو جوميز علنًا عن رغبته في اللعب مع ليفربول، لكنه قد لا ينضم إلى الريدز.

فبحسب للصحفي مارتين ليبرمان من ESPN، فإن ريال مدريد أقرب للتعاقد مع اللاعب، بعد استعداده لدفع 30 مليون يورو.

بحسب Fichajes، فإن نادي آرسنال يبحث عن تدعيم في خط الوسط في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، ويأتي الكرواتي لوفرو ماير على رأس اهتمامات الجانرز.

نجم نادي رين مطلوب في أكثر من نادٍ في أوروبا، وعلى رأسهم طرفي الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.

أكد الجناح البلجيكي إيدين هازارد على شعوره بالسعادة حاليًا في ريال مدريد، ولكنه يؤمن أنه يمر بأوقات حرجة في النادي الإسباني خلال هذا الموسم

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صاحب الـ31 عامًا قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"إنها أوقات صعبة لأنني أريد أن ألعب باستمرار وهذا ما لا يحدث حاليًا".

التصريح كاملاً من هنا..

صحيفة "Ruhr Nachrichten" الألمانية أكدت أن ريال مدريد يراقب عن كثب مدى تطور يوسوفا موكوكو مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

التقارير أشار إلى أن ريال مدريد يرغب في الاستفادة من حقيقة أن عقد موكوكو مع بوروسيا دورتموند ينتهي في صيف 2023، لمحاولة إقناعه بالانضمام مجانًا إلى الفريق الملكي.