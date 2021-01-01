أخبار ريال مدريد: تعثر المفاوضات مع راموس وألابا في طريقه للبرنابيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 2 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

كان ريال مدريد خامل جدًا في سوق الانتقالات هذا الصيف، لم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارو وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو الشئ الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيب للآمال في موسمه الأول بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 2 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 2 يناير 2021:

تعثر المفواضات مع راموس!

تعثرت المناقشات مع سيرخيو راموس بشأن عقد جديد في ريال مدريد بسبب تخفيضات الميزانية في النادي، حسب تقرير AS.

سينتهي عقد راموس في نهاية الموسم واللوس بلانكوس حريص على ربط قائده بصفقة جديدة، لكن تأثير جائحة فيروس كورونا يعني أنه يجب توفير حوالي 300 مليون يورو (270 مليون جنيه إسترليني / 364 مليون جنيه إسترليني) في جميع المجالات.

يتضمن ذلك أجور اللاعبين وتجديد العقود، حيث يأمل ريال مدريد أن يكون راموس مثالاً يحتذى به بقبول خفض الأجور مع الوعد بالمكافآت بمجرد أن يبدأ تأثير الوباء في التراجع.

ألابا في طريقه إلى ريال مدريد

بحسب ماركا فإن مدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا يتجه إلى ريال مدريد في الصيف القادم.

إنه مستعد لتوقيع صفقة لمدة أربع سنوات مع النادي الملكي، تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو (8.7 مليون جنيه إسترليني / 12 مليون دولار).

بعد انتهاء عقده في الصيف، يتمتع النمساوي الدولي بحرية التفاوض مع من يختاره.

ريال مدريد يفكر في ضم نكونكو

اهتمام كبير من ريال مدريد بالتعاقد مع كريستوفر نكونكو، جناح لايبزيج، وأحد أفضل أجنحة الدوري الألماني في الآونة الأخيرة.

وبحسب ما أوردته الصحافة مؤخرًا، فإن النادي الملكي سيتعين عليه دفع 30 مليون يورو لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عن جناحها.

ريال مدريد غير قلق من اهتمام برشلونة بهالاند

أكدت صحيفة "آس" على أن إدارة ريال مدريد لا تشعر بالانزعاج من الأنباء المتواترة عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع إرلينج هالاند في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إن أن الثقة تملأ إدارة النادي الملكي بأن هالاند سيرتدي القميص الأبيض في نهاية المطاف.

أرتيتا يلزم الصمت بشأن إيسكو!

يلتزم ميكيل أرتيتا الصمت بشأن خطط انتقال آرسنال وسط حديث عن أن إيسكو لاعب ريال مدريد قد يتجه إلى شمال لندن.

وقال المدرب للصحافيين عقب فوز الجانرز 1-0 على برايتون يوم الثلاثاء، بحسب ميرور "النتائج القليلة الماضية لن تغير نهجنا. ومن الواضح أنه لا يمكننا التحدث عن أي لاعب فردي".