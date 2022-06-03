أخبار ريال مدريد: يوفيتش يقترب من الرحيل ومحاولة لتعزيز حراسة المرمى

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 3 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 3 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 3 يونيو 2022:

يوفيتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد على سبيل الإعارة

أنشيلوتي يمنح بورخا مايورال فرصة أخيرة

ريال مدريد يدرس تعزيز مركز حراسة المرمى

ريال مدريد ينتظر رد موناكو النهائي بشأن صفقة تشواميني

يوفيتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد على سبيل الإعارة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، من الخروج من صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن خيتافي دخل في مفاوضات مع ريال مدريد، للتعاقد مع المهاجم الصربي على سبيل الإعارة.

أنشيلوتي يمنح بورخا مايورال فرصة أخيرة

أفادت تقارير صحفية، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، قرر منح بورخا مايورال، لاعب الفريق فرصة أخيرة قبل أن يتم التفريط في اللاعب بشكل نهائي.

وقضى المهاجم الإسباني الموسم المنصرم معارًا خارج ريال مدريد، قبل أن يعود بنهاية الموسم، وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" فإن المدير الفني للميرينجي قرر منحه فرصة في فترة الإعداد قبل أن يقرر قراراه النهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

ريال مدريد يدرس تعزيز مركز حراسة المرمى

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد، في تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق، وحاول التعاقد مع جابرييل سلونينا حارس نادي شيكاغو فاير الذي يلعب بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وبحسب موقع "MLSsoccer" الأمريكي، فإن العرض الأول لريال مدريد تم رفضه، ومن المتوقع تقدم النادي الإسباني بعرض جديد لإقناع شيكاغو بالتخلي عن حارسه.

ريال مدريد ينتظر رد موناكو النهائي بشأن صفقة تشواميني

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ريال مدريد، ينتظر رد موناكو النهائي، بشأن حسم صفقة أوريليان تشواميني خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن موناكو، سيحسم مستقبل اللاعب الشاب خلال الفترة القادمة، إما برحيله إلى باريس سان جيرمان، أو ريال مدريد.