أخبار ريال مدريد: اجتماع مع عائلة مبابي .. وصراع تيليمانس يشتعل

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 8 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 8 مايو 2022:

نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن تقارير فرنسية أن ريال مدريد سيعقد اجتماعًا مع عائلة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال الأيام القليلة القادمة.

الاجتماع سيكون للتفاوض على انتقال مبابي إلى ريال مدريد بالمجان في نهاية الموسم الحالي عند انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ويأتي هذا وسط تقارير تشير إلى أن مبابي قريب للغاية من التجديد مع باريس سان جيرمان.

برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني كشف أن بورخا مايورال لاعب ريال مدريد المعار إلى خيتافي يرغب في البقاء في "سانتياجو برنابيو" خلال الموسم المقبل.

مايورال اعترف سابقًا برغبته في العودة إلى ريال مدريد، خاصة مع عدم قدرة المهاجمين البدلاء على مزاحمة كريم بنزيما.

في مقابلة مع صحيفة "tyc Sports" الأرجنتينية، كشف لياندرو باريديس نجم وسط نادي باريس سان جيرمان أنه يحلم باللعب مع ريال مدريد.

باريديس يلعب مع باريس سان جيرمان منذ يناير 2019، وأصبح أحد النجوم في خط وسط النادي الباريسي.

وقال باريديس: "الفريق الذي أحب أن ألعب معه؟ ريال مدريد، كل اللاعبين يحلمون بارتداء ذلك القميص، لكنني أحترم باريس سان جيرمان، وأنا أكثر من سعيد معه".

صصحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت أن نادي آرسنال يقترب من الاتفاق مع ليستر سيتي على صفقة التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس نجم وسط "الثعالب".

تيليمانس من جانبه قد يفضل الانتقال إلى ريال مدريد، إذا ما فشل آرسنال بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.