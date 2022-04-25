أخبار ريال مدريد: اتفاق مع روديجر .. وبيل يقترب من أتلتيكو

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 25 أبريل 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 25 أبريل 2022:

مصادر "جول GOAL" يمكنها تأكيد أن الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي اقترب من الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بعد التوصل لاتفاق شفهي مع النادي الملكي خلال المفاوضات بين الطرفين.

عقد روديجر مع ريال مدريد سيكون أكبر بكثير من عقده الحالي مع تشيلسي، وأعلى من أكبر عرض قدمه النادي اللندني لتجديد عقد المدافع الألماني.

تشيلسي عرض على روديجر التجديد مقابل الحصول على راتب يتجاوز 270 ألف يورو أسبوعيًا، إلا أن الألماني الدولي رفض عرض تشيلسي، إلى جانب عدد عروض عدد من الأندية الأوروبية من أجل الانضمام إلى ريال مدريد. (طالع لمزيد من التفاصيل)

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد رفض فرصة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا في صفقة انتقال حر.

بوجبا أصبح قريبًا للغاية من مغادرة مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع "الشياطين الحمر" في نهاية الموسم الحالي.

وأصبح من غير المرجح أن يقوم مانشستر يونايتد بتقديم عرض جديد إلى بوجبا من أجل التجديد.

وقام مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا بعرض اللاعب على ريال مدريد، لكن النادي الملكي رفض الفكرة، رغم اهتمامه في السابق بالتعاقد مع الفرنسي الدولي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن نادي ريال مدريد يضغط من أجل التعاقد مع إيسكو لاعب وسط ريال مدريد.

إيسكو، 30 عامًا، شارك أساسيًا في ثلاث مباريات فقط مع ريال مدريد في الموسم الحالي، وعقده مع النادي الملكي ينتهي بنهاية الموسم.

ويرغب بيتيس في ضم إيسكو بصفقة انتقال حر، وهناك نية لدى النادي الأندلسي في جعله أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن أتلتيكو مدريد يخطط لصفقة صادمة من ريال مدريد عبر التعاقد مع الويلزي جاريث بيل.

عقد بيل مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله لاعبًا حرًا في الانتقال إلى أي فريق في الصيف المقبل.

التقرير أشار إلى أن أتلتيكو مدريد قرر التحرك سريعًا لتأمين توقيع بيل قبل دخول أندية أخرى، خاصة مع رغبة الويلزي بالاستمرار في إسبانيا