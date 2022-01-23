أخبار برشلونة: يوفنتوس يراقب دي يونج .. وإشبيلية يتحرك لضم ديمبيلي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 23 يناير 2022:

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت أن يوفنتوس وضع الهولندي فرينكي دي يونج كأحد أهم أهدافه في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يفكر في تقديم عرض باستعارة دي يونج من برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

لكن برشلونة سيرفض أي عملية للتخلي عن اللاعب لمدة قصيرة، وأن الصفقة قد تتم إذا وافق يوفنتوس على استعارة دي يونج لمدة موسم ونصف، مع وجود إلزامية شراء بقيمة 50 مليون يورو.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن بايرن ميونخ الألماني مهتم بالتعاقد مع بيدري في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ مستعد لدفع قيمة مالية كبرى لإغراء برشلونة الذي يعاني ماديًا بالتخلي عن أحد أبرز نجومه الشباب في الصيف القادم.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن إشبيلية مهتم بالحصول على خدمات عثمان ديمبيلي من برشلونة.

ديمبيلي أصبح بالتأكيد خارج خطط برشلونة بعد رفضه لتجديد عقده مع "البلوجرانا" وهو ما دفع إشبيلية لمحاولة ضم الفرنسي.

صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية كشفت أن باريس سان جيرمان قد انضم إلى سباق التعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد مهاجم نادي ليل.

ويجذب ديفيد أنظار برشلونة لكن يبدو أن دخول باريس سان جيرمان على خط التعاقد مع المهاجم الكندي قد يجعل "البلوجرانا" يتراجع.