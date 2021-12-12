أخبار برشلونة: يانوزاي أحدث الأهداف.. وسباق ضم هالاند يحتدم

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن أربعة أندية حاليًا تتنافس على خدمات النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

الصحيفة أكدت أن الأندية الأربعة التي ستتنافس على خدمات هالاند حاليًا هي برشلونة وريال مدريد، ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي قد انسحبا بالفعل من سباق التعاقد مع هالاند.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن برشلونة يخطط للتعاقد مع البلجيكي عدنان يانوزاي جناح ريال سوسييداد.

عقد يانوزاي مع ريال سوسييداد ينتهي في يونيو 2022، وبرشلونة قد يتعاقد معه بقيمة مخفضة في يناير المقبل.

وإذا لم يتمكن برشلونة من التوصل لاتفاق مع ريال سوسييداد في يناير، فإن النادي الكتالوني سيحاول ضم يانوزاي بالمجان في نهاية الموسم.

صحيفة "TNT" الأرجنتينية أكدت أن برشلونة بدأ المفاوضات مع ريفر بليت الأرجنتيني للتعاقد مع نجمه جوليان ألفاريز.

ومن المقرر أن يتوجه ممثلو برشلونة إلى الأرجنتين للدخول في مفاوضات مع ريفر بليت، من أجل التفاوض على خدمات المهاجم صاحب الواحد وعشرين عامًا.

ألفاريز يعد هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة حدد أوناي سيمون حارس مرمى أتلتيك بيلباو ليكون بديلًا للألماني مارك أندريه تير شتيجن.

برشلونة يرغب في التخلص من تير شتيجن في الصيف المقبل، وبيعه بمقابل مادي كبير لتحسين وضع النادي ماليًا.