أخبار برشلونة: مفاوضات مع روديجر .. وليدز يطلب ديست

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 31 مارس 2022:

الصحفي الألماني الموثوق فلوريان بليتنبرج، أكد أن هناك مفاوضات سرية في برشلونة جمعت الأربعاء كلًا من ماتيو أليماني وجوردي كرويف بممثلي الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي.

وقال بليتنبرج صحفي سكاي سبورت عبر تويتر: "الاجتماع استغرق 3 ساعات، برشلونة يطمح للحصول على خدمات روديجر بشكل مجاني". (طالع لمزيد من التفاصيل)

صحيفة "سوبر ديبورتي" الإسبانية كشفت أن مانشستر سيتي الإنجليزي يقترب من إتمام التعاقد مع رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة.

ويرغب سيتي في أن يشكل أراوخو ثنائية دفاعية مع البرتغالي روبن دياش تحت قيادة بيب جوارديولا بداية من الموسم المقبل.

ويعد أراوخو هدفًا لعدد من الأندية الإنجليزية الكبرى، مثل مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي، خاصة وأن عقده مع برشلونة ينتهي في صيف 2023.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إقناع أراوخو بالتوقيع على عقد جديد، وهو ما قد يجبر "البلوجرانا" على بيعه في الصيف المقبل، تجنبًا لخسارته بالمجان في يونيو 2023.

حسب صحيفة "Voetbal International" الهولندية، فإن آرسنال الإنجليزي يقود سباق التعاقد مع كودي جاكبو جناح نادي آيندهوفن الهولندي.

ويعد جاكبو هدفًا لنادي برشلونة، بعد أن جذب أنظار "البلوجرانا" بفضل المستوى الرائع الذي يقدمه في الموسم الحالي.

وتمكن جاكبو، 22 عامًا، حتى الآن من تسجيل 16 هدفًا وتقديم 15 تمريرة حاسمة في كل المسابقات.

حسب موقع "teamTalk" الإنجليزي، فإن ليدز يونايتد دخل سباق التعاقد مع الأمريكي سيرجينيو ديست ظهير برشلونة.

ويرغب ليدز يونايتد في الإنفاق بسخاء خلال الصيف المقبل، على أمل تحسين قائمة الفريق وتحسين وضعيته في المنافسة.

وربما يستغل برشلونة تلك الرغبة من أجل الضغط للتعاقد مع البرازيلي رافينيا نجم ليدز يونايتد، الذي يرتبط بالانتقال إلى "كامب نو".