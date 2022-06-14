أخبار برشلونة: مانشستر يونايتد يتخلى عن دي يونج .. وحسم مصير ديمبيلي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 14 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022:

صحيفة "Manchester Evening News" الإنجليزية أكدت أن نادي مانشستر يونايتد يواصل اهتمامه بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، لكن ذلك قد يتغير خلال الفترة المقبلة.

الصحيفة الإنجليزية أكدت في تقرير لها أن مانشستر يونايتد قد يتراجع عن ضم دي يونج.

ويأتي ذلك لأن برشلونة يواصل الضغط من أجل رفع قيمة بيع دي يونج، ويبدو أن مانشستر يونايتد مستعد للبحث عن خيارات أخرى إذا واصل "البلوجرانا" المغالاة في طلباته.

موقع "90min" الإنجليزي أكد أن برشلونة عرض على تشيلسي التعاقد مع الأمريكي سيرجينيو ديست ظهير "البلوجرانا"، كجزء من صفقة تبادلية.

ويرغب برشلونة في الحصول على خدمات ماركوس ألونسو الظهير الأيسر لنادي تشيلسي، ويريد استخدام ديست كجزء من الصفقة.

ويضغط ألونسو على تشيلسي من أجل الرحيل إلى برشلونة، وربما تكون الفرصة مواتية الآن، في ظل اهتمام "البلوز" بالتعاقد مع الأمريكي الدولي.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي آرسنال الإنجليزية يرغب في التعاقد مع البرازيلي نيتو حارس برشلونة على سبيل الإعارة.

رغبة آرسنال تأتي مع تزايد احتمالية رحيل الألماني بيرند لينو عن ملعب "الإمارات" بعد خسارة مركزه لصالح آرون رامسديل.

وحسب التقرير، فإن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يعي حاجة فريقه إلى حارس مرمى جيد يملك خبرة جيدة، ولذلك فإن خيار ضم نيتو يبدو منطقيًا.

حسب شبكة "SER" الإسبانية، فإن ديمبيلي قد رفض بالفعل العرض الأخير المقدم من برشلونة لتجديد عقده من النادي.

وبذلك، فإن ديمبيلي سيرحل عن برشلونة كلاعب حر في غضون أسبوعين، دون تحديد وجهته المقبلة حتى الآن.

وعلى الرغم من الاجتماعات المتعددة التي عقدها برشلونة مع معسكر ديمبيلي، لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الماضية.

وحسب التقرير ذاته، فإن ديمبيلي قد رفض آخر عرض قدمه برشلونة، والنادي من جانبه لا يعتزم العودة بأي عرض جديد، وهو ما يعني أن مصير الجناح الفرنسي في "كامب نو" قد حُسم بالفعل. (طالع لمزيد من التفاصيل)