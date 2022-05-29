أخبار برشلونة: ليفربول يريد ديمبيلي .. ومانشستر يونايتد يقترب من دي يونج

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 29 مايو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 29 مايو 2022:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ليفربول الإنجليزي تواصل مع ممثلي الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وحسب الصحيفة، فإن ليفربول سأل عن إمكانية التعاقد مع الفرنسي الدولي، الذي ينتهي عقده في "كامب نو" في 30 يونيو المقبل.

ويفكر ديمبيلي حاليًا في خياراته للمستقبل، بينما لم يفقد برشلونة الأمل بعد في تجديد عقده.

كشف فالي رمضاني وكيل أعمال السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي حقيقة ارتباط اللاعب بالانتقال إلى برشلونة.

وقال رمضاني في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "الأخبار اليومية بخصوص كوليبالي، والظهور بشكل منهجي في وسائل الإعلام دفعني بصفتي ممثل اللاعب إلى توضيح بسيط".

وأضاف: "لا توجد مفاوضات مع أي نادٍ آخر، ونحن ننتظر لقاء رئيس نابولي لتحديد الحل الأفضل للاعب والنادي".

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن كوليبالي يجذب اهتمام عدد من الأندية، على رأسها برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان. (طالع لمزيد من التفاصيل)

صرح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مؤكدًا أن فترته في بايرن ميونخ قد انتهت بالنسبة له، وأن اللعب لصفوف الفريق البافاري سيكون في غاية الصعوبة.

جاء هذا بحسب ما أكد ليفاندوفسكي في تصريحاته مع قناة "إليفن سبورتس" البولندية، حيث شدد على أن موقفه واضح فيما يتعلق بمستقبله.

وقال ليفاندوفسكي: "الانتقال لبرشلونة؟ الأمر متوقف على عدة عوامل، ولا يوجد داع للحديث عن ذلك الأمر".

وأضاف المهاجم البولندي: "سيكون من الصعب أن أقول إنني سوف ألعب لبايرن ميونخ في الموسم المقبل". (طالع لمزيد من التفاصيل)

الصحفي الإسباني أوريول دومينيك أكد أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد على صفقة انتقال فرينكي دي يونج إلى "أولد ترافورد".

ورغم عدم رغبة دي يونج في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، إلا أن برشلونة يرغب في بيعه من أجل الحصول على سيولة مناسبة لتمويل صفقاته.

ولم يكشف الصحفي الإسباني عن قيمة الصفقة، لكنه أشار إلى أن الناديين قد اتفقا بالفعل على قيمة اللاعب.