أخبار برشلونة: ليفاندوفسكي ينتظر .. ومانشستر سيتي يغري جافي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 13 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 13 يونيو 2022:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مستعد لانتظار برشلونة لمحاولة ضمه من بايرن ميونخ الألماني، رغم اهتمام أندية الدوري الإنجليزي به.

الصحيفة كشفت أن ليفاندوفسكي يرغب فقط في الانتقال إلى "كامب نو" ويستعد لوضع المزيد من الضغط على بايرن ميونخ من أجل السماح برحيله.

حسب موقع "Jeunes Footeux" الفرنسي، فإن ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة يجذب أنظار ناديين من بين أندية الدوري الفرنسي.

ومن المرجح أن يرحل بوتش عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لعدم حصوله على فرصة للعب بانتظام تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وضع بوتش في برشلونة جذب اهتمام ناديي موناكو وليون، وقد يتحركان في محاولة لضم اللاعب من "البلوجرانا".

حسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن هناك محادثات جارية بين نادي تولكا المسكيكي مع نظيره إشبيلية الإسباني للحصول على خدمات الهولندي لوك دي يونج.

دي يونج لعب الموسم الماضي معارًا إلى برشلونة، ولا يزال عقده مع النادي الكتالوني ساريًا حتى 30 يونيو 2022، ومن غير المرجح أن يتحرك "البلوجرانا" لضم اللاعب نهائيًا.

حسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن مانشستر سيتي يفكر في تقديم عرض بقيمة 77 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لإغراء جافي نجم وسط برشلونة الشاب بالانتقال إلى ملعب "الاتحاد".

وحسب التقرير، فإن مانشستر سيتي يفكر جديًا في التحرك لضم جافي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في استغلال لعدم توصله إلى اتفاق مع برشلونة لتمديد عقده الممتد حتى 2023.