أخبار برشلونة: لابورتا يلمح لعودة ميسي .. وتحرك لضم مدافع آرسنال

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 25 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 25 يوليو 2022:

ألقى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قنبلة مدوية حيث ألمح إلى احتمالية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى "كامب نو" في المستقبل.

وفي تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية أكد لابورتا أن فصل ميسي مع برشلونة لم ينته بعد، وألمح إلى أن الأرجنتيني سيعود من جديد إلى "البلوجرانا".

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي فولهام الإنجليزي يعمل على التعاقد مع حارس مرمى جديد، ويضع البرازيلي نيتو حارس برشلونة ضمن خططه.

رومانو أكد أن فولهام يتفاوض مع آرسنال للتعاقد مع الألماني بيرند لينو، لكن لم يتوصل إلى اتفاق بعد مع النادي اللندني.

وأشار رومانو إلى أن ذلك السبب هو ما يدفع فولهام للتفاوض مع نيتو، وأن النادي الإنجليزي يشعر بالثقة في التعاقد مع أحد الحارسين في القريب العاجل.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة قرر الدخول في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات الهولندي دينزل دومفريس ظهير نادي إنتر الإيطالي.

وحسب التقرير، فإن المدافع الهولندي ظهر على رادار برشلونة من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

ومع محاولة إنتر للحصول على المال لسد العجز في ميزانيته، فإن "النيراتزوري" سيحاول الحصول على 50 مليون يورو على الأقل في حالة بيع دومفريس.

أكدت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن برشلونة يدرس إمكانية التعاقد مع هيكتور بيليرين ظهير نادي آرسنال الإنجليزي.

ومن المرجح أن يحاول برشلونة التعاقد مع بيليرين خريج أكاديمية "لا ماسيا" خلال الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية.

ويرى برشلونة أن بيليرين سيكون البديل المثالي في حالة فشل التعاقد مع سيزار أثبيليكويتا قائد نادي تشيلسي.