أخبار برشلونة: كريستنسن يقترب .. وديمبيلي يتراجع

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022:

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات أكد أن الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي الإنجليزي اختار الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

عقد كريستنسن مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2027، وتبدو الأمور قريبة للغاية من إنهاء الصفقة لصالح "البلوجرانا".

وأشار رومانو إلى أن الاجتماعات جارية بين برشلونة وممثلي اللاعب لإكمال الاتفاق الشفوي ووضع الرتوش الأخيرة على الاتفاق.

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن وولفرهامبتون قرر العودة إلى خيار التعاقد مع ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة.

النادي الإنجليزي يرى في بوتش موهبة مثيرة للاهتمام للغاية، ولطالما كان وولفرهامبتون يراقب اللاعب، وحاول بالفعل ضمه في الصيف الماضي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة موقف الثنائي رونالد أراوخو وجافي من التجديد مع النادي الكتالوني.

وقال لابورتا في تصريحات مع قناة برشلونة: "أكثر ما نقدره هو رغبة اللاعبين في الاستمرار، إذا أراد جافي وأراوخو البقاء، سيفعلان ذلك".

حسب شبكة "cope" الإسبانية، فإن الفرنسي عثمان ديمبيلي لا يمانع فكرة توقيع عقد جديد مع برشلونة.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن رفض كافة العروض التي قدمها النادي للاستمرار.

التقرير كشف أن الفرنسي الدولي مستعد لعقد محادثات جديدة مع برشلونة لمحاولة التوصل إلى اتفاق على العقد الجديد، والبقاء في "كامب نو".