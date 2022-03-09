أخبار برشلونة: غموض مستقبل ألفيش .. ودخول سباق راشفورد

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 9 مارس 2022:

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن برشلونة لم يحدد بعد موقفه من تجديد عقد البرازيلي المخضرم داني ألفيش لعام إضافي.

ألفيش عاد إلى "كامب نو" في يناير الماضي، وينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم.

ولعب ألفيش حتى الآن سبع مباريات مع برشلونة في موسم 2021-22، ويرغب تشافي مدرب "البلوجرانا" في استمراره، لكن كثرة الخيارات الدفاعية في سوق الانتقالات قد تجعل النادي يبتعد عن ذلك الخيار.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن نيوكاسل الإنجليزي وضع الفرنسي كليمون لونجليه مدافع برشلونة ضمن خططه في سوق الانتقالات.

نيوكاسل حاول التعاقد مع لونجليه في يناير الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل.

وسيحاول النادي الإنجليزي الساعي إلى تعزيز صفوفه وإقناع لونجليه بالانضمام إليه في الصيف المقبل، خاصة مع عدم مشاركته بانتظام مع برشلونة.

موقع "Info Blaugrana" الإسباني أكد أن برشلونة مستعد لتقديم عرضه الأول إلى المغربي نصير مزراوي ظهير أياكس الهولندي.

ويسعى برشلونة جاهدًا للتعاقد مع مزراوي، الذي ينتهي عقده مع أياكس بنهاية الموسم الحالي.

وحسب التقرير، فإن برشلونة مستعد لإغراء مزراوي بتقديم عقد يمتد لخمس سنوات، يحصل بموجبه المغربي على 3.5 مليون يورو في الموسم.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن برشلونة مستعد للدخول في صراع مع ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

راشفورد يفكر جديًا في الرحيل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، بعد أن فقد مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

وإلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، فإن باريس سان جيرمان هو الآخر مهتم بضم راشفورد.