أخبار برشلونة: كريستنسن على بُعد خطوات .. ومحادثات لضم فيليكس

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 16 مايو 2022:

اعترف الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي أن "البلوز" خسر بالفعل خدمات الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن كريستنسن قد أكمل بالفعل قبل عدة أسابيع انتقاله إلى صفوف برشلونة.

المدافع الدنماركي الدولي سينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أن نادي نيوكاسل يونايتد قرر منافسة برشلونة للحصول على خدمات البرازيلي رافينيا جناح ليدز يونايتد.

رافينيا كان يضغط منذ فترة للانتقال إلى برشلونة، لكن عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل ليدز في الدوري الإنجليزي أجل المحادثات.

والآن، فإن نيوكاسل يونايتد قرر الدخول على الخط، ومحاولة تأمين التعاقد مع الجناح صاحب الخمسة وعشرين عامًا.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن القيمة التي يرغب نادي ريال سوسييداد في الحصول عليها مقابل التخلي عن نجمه وسطه الشاب مارتن زوبيمندي لصالح برشلونة.

الصحيفة أكدت أن ريال سوسييداد يطلب من برشلونة دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب الثلاثة وعشرين عامًا.

وأكدت "سبورت" أن الشرط الجزائي في عقد مارتن زوبيميندي مع ريال سوسييداد يبلغ 60 مليون يورو.

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن برشلونة دخل في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم "الروخيبلانكوس".

وأكدت الصحيفة أن ميجيل أنخيل جيل المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد عقد جلسة مع ماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة، لمناقشة وضع أنطوان جريزمان.

وخلال الاجتماع نفسه، تحدث الطرفان عن إمكانية انتقال جواو فيليكس إلى صفوف برشلونة.