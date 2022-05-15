أخبار برشلونة: عودة ميسي .. وبايرن ميونخ يريد ديمبيلي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 15 مايو 2022:

أكد والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان أنه يأمل بعودة نجله مرة أخرى إلى برشلونة.

والد ميسي قال في تصريحات لقناة "Jijantes FC" عبر تطبيق "تويتش" لمقاطع الفيديو عندما سُئل عن عودة نجله إلى برشلونة: "آمل أن يحدث ذلك، يومًا ما".

تصريحات والد ميسي قادت إلى تكهنات بشأن عدم تأقلمه مع باريس سان جيرمان في أول موسم له مع الفريق، وأن "البرغوث" يفكر في العودة إلى "كامب نو".

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة سيختار الانتقال إلى مانشستر سيتي بدلًا من جاره اللدود مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

برشلونة يفكر في التخلص من دي يونج لتوفير راتبه والحصول على سيولة مالية من بيعه، كونه أحد أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية في "كامب نو".

دي يونج قد يتخلى عن ثمانية ملايين يورو سنويًا من راتبه من أجل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ويرغب برشلونة أن يستغل الوضع ومحاولة إجبار مانشستر سيتي على صفقة تبادلية، يحصل فيها "البلوجرانا" على برناردو سيلفا أو رحيم ستيرلينج.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن البرتغالي روبين نيفيش نجم وسط وولفرهامبتون الإنجليزي اقترب من الانتقال إلى برشلونة.

برشلونة يحاول التعاقد مع نيفيش من أجل تحسين خط الوسط، ويعد البرتغالي الدولي أحد أبرز النجوم في قائمته.

حسب النسخة الألمانية من شبكة "سكاي سبورتس" فإن نادي بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي ظهير برشلونة.

بايرن ميونخ يريد الحصول على خدمات ديمبيلي، حيث يستعد النادي البافاري لرحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوفه.

وسيكون ديمبيلي لاعبًا حرًا مع نهاية الموسم الحالي، لكن برشلونة يواصل العمل من أجل محاولة تجديد تعاقده مع النادي.