أخبار برشلونة: عودة الاهتمام بفيراتي .. وتحرك نحو دي بروينه

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 8 مايو 2022:

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإيطالي ماركو فيراتي نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي عاد من جديد إلى قائمة اهتمامات نادي برشلونة.

الإيطالي الدولي كان على رادار برشلونة قبل فترة طويلة، لكن الصفقة فشلت بسبب تمسك باريس سان جيرمان بلاعبه.

حسب صحيفة "fichajes" الإسبانية، فإن ناديا إيفرتون وتوتنهام الإنجليزيان قد دخلا الصراع على ضم الفرنسي كليمون لونجليه مدافع برشلونة.

برشلونة يرغب في التخلص من لونجليه في الصيف المقبل، بعد أن تراجع ترتيبه ضمن اللاعبين الرئيسيين تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

ويأمل برشلونة أن يحصل على سيولة مالية جيدة تساعده على تحسين ميزانيته، والتخلص من لونجليه براتبه الكبير قد يساعده في ذلك.

حسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن برشلونة مستعد لعرض نجمه جوردي ألبا في صفقة تبادلية للحصول على خدمات المدافع الهولندي ماتايس دي ليخت لاعب يوفنتوس الإيطالي.

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن برشلونة قرر التحرك سريعًا للتعاقد مع دي ليخت، وأنه يفكر جديًا في تقديم جوردي ألبا إلى جانب عرض مالي من أجل إقناع يوفنتوس بالتخلي عن مدافعه الهولندي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن برشلونة قرر التحرك في محاولة للحصول على خدمات البلجيكي كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن برشلونة مهتم للغاية بضم دي بروينه، لكن التعاقد مع البلجيكي الدولي قد يكون صفقة عالية القيمة بالنسبة إلى النادي الكتالوني.