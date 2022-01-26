أخبار برشلونة: عرض لضم كيسييه .. وأثبيليكويتا يقترب

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 26 يناير 2022:

برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني أكد أن برشلونة اقترب من التوصل لاتفاق مع سيزار أثبيليكويتا مدافع تشيلسي الإنجليزي، للانتقال إلى "كامب نو" بالمجان في نهاية الموسم.

وكشف البرنامج أن المدافع الإسباني لن يجدد عقده مع تشيلسي، وأنه يفضل الانتقال إلى برشلونة بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن بايرن ميونخ الألماني سيزيد من الضغط لمحاولة الحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة.

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن بايرن ميونخ سيحاول التعاقد مع دي يونج خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، وتواصل بالفعل مع ممثلي الهولندي الدولي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن برشلونة يملك قائمة من أسماء منتقاة بعناية من أجل التنافس مع جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أحدث الأسماء على طاولة برشلونة ليس غريبًا أبدًا عن النادي، وقد تخرج بالفعل من أكاديمية "لا ماسيا" قبل أن يشق طريقه بعيدًا.

ذلك اللاعب هو أليخاندرو جريمالدو ظهير نادي بنفيكا البرتغالي، والذي يعد حاليًا من أولويات برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا المتخصص في سوق الانتقالات يؤكد أن برشلونة قدم عرضًا إلى فرانك كيسييه نجم وسط نادي ميلان الإيطالي، في محاولة للتعاقد معه.

عقد كيسييه مع ميلان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق للتجديد.

وكشف الصحفي الإيطالي أن عرض برشلونة إلى كيسييه يصل إلى ثمانية ملايين يورو في الموسم بالإضافة إلى المكافآت، وبعقد يمتد حتى صيف 2027.