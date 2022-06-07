أخبار برشلونة: صلاح يريد "البلوجرانا" .. وتشيلسي يقترب من ديمبيلي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 7 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022:

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن المصري محمد صلاح أصبح مترددًا في فكرة الاستمرار مع ليفربول الإنجليزي، بعدما تلقى عرضًا من برشلونة.

الصحيفة الإنجليزية أكدت أن صلاح كان قريبًا من التجديد مع ليفربول، لكنه تلقى عرضًا من برشلونة للانتقال مجانًا إلى "كامب نو" في صيف 2023. (طالع لمزيد من التفاصيل)

صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية أكدت أن برشلونة سيرحب على الفور ببيع فرينكي دي يونج، إذا ما حصل على العرض المناسب من أجله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتبر برشلونة أن دي يونج من الأصول القيمة للنادي، ويبدو أن النادي الكتالوني على استعداد لبيعه من أجل تحسين وضعه المالي.

ويقال إن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي حريص للغاية على لم شمله مع دي يونج، بعد فترة عملهما سويًا في نادي أياكس الهولندي، ويراه هدفًا ذا أولوية قصوى في سوق انتقالات "الشياطين الحمر".

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البرازيلي رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد الإنجليزي سيرفض فرصة الانتقال إلى ليفربول من أجل الرحيل إلى برشلونة.

ويتفاوض برشلونة مع ليدز يونايتد منذ فترة للحصول على خدمات رافينيا، ويخطط النادي الكتالوني للعودة إلى طاولة المفاوضات مع النادي الإنجليزي مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة تمكن مؤخرًا من الاتفاق مع رافينيا على بنود عقده الشخصي، ويحاول اللاعب الضغط من أجل الانتقال إلى "كامب نو".

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي أصبح على مقربة من إتمام التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة.

ومع قرار باريس سان جيرمان للانسحاب من سباق التعاقد مع ديمبيلي، الذي ينتهي عقده في "كامب نو" في 30 يونيو 2022، فإن الصراع على خدمات الفرنسي أصبح مقتصرًا على فريقين فقط.

وفي الوقت الحالي، فإن الخيارات أمام ديمبيلي تتمثل في الاستمرار مع برشلونة، أو الرحيل إلى تشيلسي الذي قدم له عقدًا يمتد لأربعة مواسم.