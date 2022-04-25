أخبار برشلونة: صفقة تبادلية بطلها دي يونج .. وصراع على محرز

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 25 أبريل 2022:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة عبر عقد صفقة تبادلية.

الصحيفة أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يفكر في تقديم ماركوس راشفورد وأليكس تيليس إلى برشلونة والتعاقد في المقابل مع دي يونج.

ويعد دي يونج هدفًا رئيسيًا في الوقت الحالي بالنسبة إلى مانشستر يونايتد، خاصة بعد الإعلان عن تولي إريك تين هاج مهمة تدريب "الشياطين الحمر" بداية من الموسم المقبل.

أكد ماتيو أليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة عقد محادثات مع وكيل أعمال الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي.

لكن في الوقت نفسه نفى أليماني أن تكون المحادثات بشأن محاولة للتعاقد مع المدافع الألماني.

روديجر سيرحل عن تشيلسي في الصيف المقبل، بعد تأكيد توماس توخيل مدرب "البلوز" ذلك يوم الأحد.

ويعد نادي ريال مدريد هو الطرف الأقرب للتعاقد مع روديجر في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم. (طالع لمزيد من التفاصيل)

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يفكر جديًا في التحرك وتقديم عرض للتعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس الهولندي.

برشلونة يرغب في الاستثمار والتعاقد مع لاعب في قلب الدفاع خلال الموسم المقبل، والأرجنتيني جذب الأنظار إليه بشدة في الآونة الأخيرة.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس يتنافسون من أجل الفوز بخدمات النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

التقرير كشف أن مانشستر سيتي قد يفضل بيع محرز في الصيف المقبل في محاولته للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.