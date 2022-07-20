أخبار برشلونة: صراع تركي على أومتيتي .. وتفاؤل بشأن ضم أثبيليكويتا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 20 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية على وجود صراع تركي من أجل الحصول على خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة.

وحسب التقرير، فإن هناك ناديان تركيان يرغبان في التوقيع مع أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يكشف التقرير عن هوية الناديين، إلا أن أومتيتي ليس مهتمًا بالانتقال إلى تركيا، وهو ما يجعل موقفه معقدًا حتى الآن مع برشلونة.

أكدت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن مانشستر يونايتد لم يعد الفريق الإنجليزي الوحيد المهتم بالحصول على دي يونج، حيث دخل نادي تشيلسي على خط التعاقد مع الهولندي الدولي.

وكشف التقرير أن تشيلسي أبلغ برشلونة في الساعات الأخيرة برغبته في التعاقد مع دي يونج.

وحسب التقرير، فإن تشيلسي يجهز بالفعل العرض الرسمي لوضعه على مكاتب برشلونة، حيث يتطلع الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز" لتعزيز صفوفه بأفضل صورة ممكنة قبل بداية الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي رايو فاييكانو مهتم بالحصول على خدمات الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم برشلونة.

وحسب التقرير، فإن رايو فاييكانو يرى أن الدنماركي الدولي قادر على مساعدة الفريق في الموسم المقبل من الدوري الإسباني.

ويحاول فاييكانو استغلال وضعية برايثوايت مع برشلونة، وأنه خارج خطط النادي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن برشلونة يشعر بالتفاؤل من إمكانية إتمام التعاقد مع سيزار أثبيليكويتا مدافع تشيلسي الإنجليزي خلال الأيام القادمة.

وأكدت الصحيفة أن تشيلسي قد يتخلى عن قائده ويسمح له بالرحيل عن برشلونة بمجرد الحصول على بديل له.