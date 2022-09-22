أخبار برشلونة: شرط جزائي صادم في عقد ديمبيلي .. وفضيحة جديدة بطلها بيكيه

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 22 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022:

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تفاصيل عقد عثمان ديمبيلي الجديد مع برشلونة.

ديمبيلي لم يحصل على مكافأة خاصة عند توقيع عقد جديد مع برشلونة، لكن اتفق الطرفان على أن يكون الشرط الجزائي بقيمة 50 مليون يورو.

الشرط الجزائي سيكون صالحًا في الصيف المقبل، وإذا تم تفعيله، فإن نصف ديمبيلي سيحصل على نصف هذه القيمة كوسيلة لحصول اللاعب على المكافأة دون التأثير على وضع برشلونة الاقتصادي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن برشلونة يأمل في تعزيز صفوفه أكثر في صيف 2023، عبر الحصول على خدمات إيناجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو.

عقد مارتينيز مع بيلباو ينتهي في صيف 2023، مما يعني أن انتقاله إلى برشلونة إذا حدث، سيكون في صفقة انتقال حر.

ويشير التقرير إلى وجود اتفاق من حيث المبدأ بين برشلونة واللاعب، وأنه يفضل الانتقال إلى "كامب نو".

كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية عن بعض المعلومات المتعلقة بتجديد عقد جيرارد بيكيه مع برشلونة في فترة رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

حيث أكدت الصحيفة أن النادي الكتالوني كان يحاول معاقبة بيكيه في نفس الوقت الذي بات فيه هو المدافع الأعلى أجرًا في العالم.

أوضحت الصحيفة أن قلب الدفاع قد أصبح المدافع الأعلى أجرًا في العالم في نفس الوقت الذي تم فيه إعداد تقرير داخلي في مكاتب النادي يوضح بالتفصيل الضرر الواضح الذي تسبب فيه اللاعب لبرشلونة مع تضارب المصالح بين النادي وأعماله الخاصة. (طالع التفاصيل)

كشف فرينكي دي يونج عن رأيه فيما يخص رغبة إدارة فريق برشلونة في رحيل اللاعب الهولندي في سوق الانتقالات الماضي.

حيث حاولت إدارة الفريق الكتالوني بيع دي يونج إلى مانشستر يونايتد من أجل تخفيض فاتورة الرواتب والتعاقد مع متوسط ميدان جديد.

دي يونج قال خلال مؤتمر صحفي أثناء تواجده في معسكر منتخب هولندا: "كنت أرغب دائمًا في البقاء مع برشلونة ولهذا السبب حافظت على هدوئي دائمًا في الصيف".

وعن مفاوضات خروجه، أضاف: "لا يمكنني إعطاء الكثير من التفاصيل، لكن للنادي أفكاره الخاصة وأنا أفكر أيضًا وأحيانًا تتصادم هذه الأفكار مع بعضها البعض، ولكن في نهاية اليوم نجحت الأمور". (طالع التفاصيل)