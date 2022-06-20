أخبار برشلونة: رافينيا إلى آرسنال .. وعرض جديد من أجل دي يونج

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 20 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يقترب موعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 20 يونيو 2022:

بعد فترة طويلة من ارتباط برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد، يبدو أن اللاعب قريب من الانتقال إلى آرسنال.

معلومات "جول GOAL" تؤكد أن رافينيا يملك عروضًا أخرى وبراتب أعلى مما يعرضه عليه برشلونة، وأحد أبرز هذه العروض يأتي من آرسنال الإنجليزي.

المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن رافينيا على وشك إتمام انتقاله إلى آرسنال بالفعل، وإذا لم يتغير شيء سيكون البرازيلي لاعبًا في ملعب "الإمارات" خلال الأسبوع الحالي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يأمل في الحصول على 50 مليون يورو مقابل انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

برشلونة دخل في مفاوضات مع ليفاندوفسكي واقترب بالفعل من التوصل لاتفاق معه، لكن بايرن ميونخ العرض الذي قدمه "البلوجرانا" للتعاقد مع النجم البولندي.

ويبدو أن بايرن ميونخ مستعد للاستماع لعرض برشلونة الجديد، ومن المتوقع أن يقدم النادي الكتالوني عرضًا بقيمة 40 مليون يورو مع إضافات بقيمة عشرة ملايين يورو.

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن نادي تشيلسي الإنجليزي يفكر في التراجع عن فكرة التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة.

ويبدو أن الأمور بين برشلونة وديمبيلي، الذي ينتهي عقده في الثلاثين من يونيو، قد وصلت إلى طريق مسدود، ولم يتوصلا إلى اتفاق على التجديد.

وكشف التقرير أن تشيلسي يشعر بقلق شديد من سجل إصابات ديمبيلي في السنوات الماضية، وهو ما قد يجعله يتراجع عن التعاقد معه.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض جديد من أجل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة.

ويُقال إن مانشستر يونايتد لا يزال بعيدًا عن السعر الذي يطلبه برشلونة لبيع دي يونج في الوقت الحالي.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع برشلونة، على أمل التوصل إلى حل وسط لإتمام الصفقة.