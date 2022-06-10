أخبار برشلونة: دي يونج يقترب من اليونايتد وجافي على وشك التجديد

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 10 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 10 يونيو 2022:

تقدم في مفاوضات التجديد مع جافي

روبين نيفيس أولوية لبرشلونة في الصيف

أرسنال يدخل السباق على رافينيا

خطوة جديدة تقرب دي يونج من مانشستر يونايتد

تقدم في مفاوضات التجديد مع جافي

أجرى برشلونة محادثات مع وكلاء جافي يوم الجمعة وأحرز تقدمًا جيدًا بشأن عقد جديد للاعب، وفقًا لما ذكرته آس.

تلقى اللاعب الدولي الإسباني عروضًا من أندية أخرى، لكن من المتوقع أن يوقع عقدًا جديدًا يبقيه في الكامب نو.

روبين نيفيس أولوية لبرشلونة في الصيف

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة يرى أن التعاقد مع بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي سيكون صعبًا هذا الصيف، كذلك لا يوجد المال الكافي للتعاقد مع رافائيل لياو.

وبحسب ما جاء في الصصحيفة، فإن الكتلان سيتحركوا إلى نجم وولفرهامبتون لتقوية خط وسطهم، خاصةً مع قرب رحيل دي يونج.

أرسنال يدخل السباق على رافينيا

وفقًا لما أوردته التلغراف، فإن أرسنال يفكر في التحرك لضم جناح ليديز يونايتد رافينيا.

لم يتبق أمام اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سوى عامين على عقده، ومن المتوقع رحيله هذا الصيف.

خطوة جديدة تقرب دي يونج من مانشستر يونايتد

وفقًا لصحيفة ذا أتلتيك، أشار دي يونج بشكل خاص إلى أنه منفتح على الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

المفاوضات جارية في الوقت الحالي ولا يوقفها إلى تكاليف الصفقة، حيث يطلب برشلونة 80 مليون يورو (68 مليون جنيه استرليني / 84 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي يراه اليونايتد كبيرً.