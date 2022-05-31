أخبار برشلونة: دي يونج يصدم مانشستر يونايتد .. وخطة لخروج برايثوايت

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 31 مايو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022:

وجه فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة صدمة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما أكدت تفضيله للاستمرار في الفريق الكتالوني.

دي يونج انضم إلى برشلونة في صيف 2019 قادمًا من أياكس الهولندي، في صفقة تخطت قيمتها 70 مليون يورو، ونصب نفسه واحدًا من اللاعبين الرئيسيين في "كامب نو".

وقال دي يونج ردًا على سؤال من شبكة "espn" حول اهتمام مانشستر يونايتد به: "أفضل البقاء في برشلونة".

وأضاف: "برشلونة هو نادي أحلامي، وقلت ذلك منذ أن كنت صغيرًا، ولم أندم أبدًا على اختياري، على الرغم من أنني كنت آمل أن أحقق المزيد من الألقاب معه".

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تواصل مع البرتغالي روبين نيفيش نجم وسط وولفرهامبتون الإنجليزي في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى "كامب نو".

برشلونة يستهدف التعاقد مع نيفيش، حيث يرى فيه بديلًا طويل الأمد لقائد الفريق الحالي سيرجيو بوسكيتس.

ويحاول تشافي إقناع نيفيش بالانتقال إلى برشلونة، خاصة وأن عقده الحالي مع وولفرهامبتون يمتد حتى صيف 2023.

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة مطالب الآن بدفع 55 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات البرازيلي رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

الصحفية الإسبانية كشفت أن ليدز يونايتد لا ينوي التخلي عن البرازيلي، وأن عرضًا بقيمة 55 مليون يورو أو أكثر قد يغري فريق ملعب "إيلاند رود" لبيع نجمه.

ويحاول رافينيا الضغط على إدارة ليدز يونايتد للسماح له بالانتقال إلى برشلونة، مع رغبة النادي الكتالوني في ضمه ليكون بديلًا للفرنسي عثمان ديمبيلي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت أن برشلونة يخطط لإعارة الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدت عدد من الأندية الإسبانية اهتمامها بضم الدنماركي الدولي، وعلى رأسها فالنسيا وخيتافي، إلى جانب برايتون الإنجليزي.

ولا يرغب برايثوايت في مغادرة برشلونة، على الرغم من أنه لم يشارك سوى في أربع مباريات فقط في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.