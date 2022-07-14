أخبار برشلونة: ديمبيلي يجدد رسميًا ودي يونج يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 14 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 14 يوليو 2022:

برشلونة يعلن تجديد عقد عثمان ديمبيلي

بيانيتش يقترب من الاستمرار مع برشلونة

دي يونج يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

برشلونة يؤجل حسم صفقة كوندي

برشلونة يعلن تجديد عقد عثمان ديمبيلي

أعلن برشلونة رسمياً عن تمديد عقد نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي حتى 2024، ليستمر عامين إضافيين مع الفريق الكتالوني.

وكان ديمبيلي قد انتهى عقده مع الفريق الكتالوني، في نهاية يونيو الماضي، وكان اللاعب حرًا في الفترة الأخيرة ويحق له التوقيع لأي فريق يريد بالمجان.

بيانيتش يقترب من الاستمرار مع برشلونة

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن البوسني كان من المفاجآت الإيجابية بالنسبة للمدرب تشافي هيرنانديز في تدريبات برشلونة بعد عودته من الإعارة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن المدرب تشافي، قرر الاعتماد على اللاعب البوسني في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وتزداد احتمالية استمراره داخل قلعة كامب نو.

دي يونج يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، اتخذ قراره النهائي بشأن إمكانية رحيله عن فريقه في الانتقالات الحالية، وسط الأنباء التي تشير إلى اقترابه من مانشستر يونايتد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن اللاعب الهولندي أخبر زملائه في غرفة خلع الملابس، بأنه سيستمر مع البلوجرانا، ولن يرحل عن الفريق.

برشلونة يؤجل حسم صفقة كوندي

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي برشلونة، قرر تأجيل حسم صفقة جول كوندي، مدافع إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة الفريق الكتالوني، اهتمامها الأول في الوقت الحالي، هو التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ولن تطرق للتعاقد مع المدافع الفرنسي، إلا بعد التعاقد مع المهاجم البولندي.