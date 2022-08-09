أخبار برشلونة: ديباي معروض على يوفنتوس .. والقادة يساعدون النادي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 9 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022:

مصادر "جول GOAL" يمكنها تأكيد أن الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة تم عرضه على نادي يوفنتوس الإيطالي.

يوفنتوس من جانبه يفكر في الأمر، وقد يستغل الفرصة للتعاقد مع ديباي، خاصة وأنه أصبح لاعبًا زائدًا عن حاجة برشلونة.

يوفنتوس قد يتمكن من ضم ديباي في صفقة انتقال حر، حيث يسعى برشلونة إلى التخلص من بعض اللاعبين لتحسين وضعه الاقتصادي، من أجل التمكن من تسجيل الصفقات الجديدة.

الصحفي بن جاكوبس من شبكة "CBS Sport" الأمريكية أكد أن هناك حالة من تقبل الهزيمة لدى مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة.

مانشستر يونايتد لديه اقتناع بأن الصفقة لن تتم طالما تواجد تشيلسي في سباق التعاقد مع اللاعب.

التقارير السابقة أكدت أن دي يونج يرغب في الاستمرار مع برشلونة، وأنه إذا أُجبر على الخروج فإنه يفضل الانتقال إلى نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يقدمه تشيلسي.

أكدت صحيفة "ذا إندبندنت" الإنجليزية أن تشيلسي ومانشستر يونايتد عرض عليهما فرصة للتعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم برشلونة.

التقرير أكد أن الثنائي الإنجليزي عرض عليه فرصة لضم أوباميانج، خاصة وأنه قد أصبح زائدًا عن حاجة النادي الكتالوني بعد الصفقات العديدة التي قام بها النادي.

وانتقل أوباميانج إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية 2022 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع آرسنال، وقدم أداءً رائعًا خلال الفترة التي قضاها بقميص النادي الكتالوني.

يسعى نادي برشلونة الإسباني جاهدًا إلى تحسين وضعه الاقتصادي، بسبب المعاناة من عدم التمكن من استيفاء شروط رابطة الدوري الإسباني بشأن ميزانيته لتسجيل صفقاته الجديدة.

ومن أجل ذلك، فإن برشلونة دخل في مفاوضات مع اثنين من قادته من أجل تخفيض عقودهم بشكل كبير للتمكن من تسجيل الصفقات الجديدة، هما جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس.

ويتباين موقف بيكيه وبوسكيتس، حيث يبدو المدافع منفتحًا على تخفيض راتبه بشكل كبير للاستمرار مع برشلونة، فيما سيدخل قائد "البلوجرانا" في مفاوضات مع النادي للوصول إلى حل وسط. (طالع التفاصيل)