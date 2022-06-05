أخبار برشلونة: خطة لضم صلاح وخطوة جديدة لحسم صفقة رافينيا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 5 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 5 يونيو 2022:

برشلونة يضع خطة لضم صلاح مجانًا

مانشستر يونايتد واثق من ضم دي يونج

ليفاندوفسكي يتمسك بالانضمام إلى برشلونة

خطوة جديدة من برشلونة لحسم صفقة رافينيا

برشلونة يضع خطة لضم صلاح مجانًا

أفادت "ميرور" بوجود اهتمام متزايد من قبل برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح، ولكن الموسم بعد المقبل.

ويريد برشلونة بحسب التقرير انتظار أن ينتهي عقد المصري مع ناديه صيف 2023، ثم يضمه مجاناً بدلاً من تكبد الأموال هذا الصيف.

مانشستر يونايتد واثق من ضم دي يونج

كشفت تقارير صحفية، عن إصرار مانشستر يونايتد، على التعاقد مع فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن مانشستر يونايتد يصر على التعاقد مع اللاعب الهولندي من برشلونة في الصيف الحالي، بناء على طلب المدرب تين هاج.

ليفاندوفسكي يتمسك بالانضمام إلى برشلونة

كشف الصحفي الموثوق " فابريزيو رومانو"، عن تمسك روبرت ليفاندوفسكي، بالانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد الصحفي الإيطالي على أن المهاجم البولندي، لن ينضم إلى أي فريق سوى برشلونة في الانتقالات الحالية، وهو ينتظر اتفاق إدارة الفريق الكتالوني مع بايرن ميونخ.

خطوة جديدة من برشلونة لحسم صفقة رافينيا

أشارت تقارير صحفية، أن إدارة نادي برشلونة، بدأت تتحرك بجدية لحسم صفقة رافينيا من صفوف ليدز يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز مركز الجناح الأيمن في الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ماثيو أليماني المدير الرياضي للفريق الكتالوني، سيطير إلى إنجلترا هذا الأسبوع للتفاوض مع النادي الإنجليزي.