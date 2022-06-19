أخبار برشلونة: جريزمان يريد أتلتيكو .. وإشبيلية متمسك بالمال لبيع كوندي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 19 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 19 يونيو 2022:

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة يأمل أن يقوم نادي أتلتيكو مدريد بتفعيل بند الشراء في عقد الإعارة الخاص به.

ولعب جريزمان خلال الموسم الماضي معارًا من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، مع خيار شراء تصل قيمته إلى 40 مليون يورو.

وفي الفترة الماضية، كشف نادي أتلتيك بيلباو عن رغبته في ضم جريزمان، لكن اللاعب يريد الاستمرار في ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن أن برشلونة يرغب في استعادة البرازيلي رافينيا نجم أكاديمية "لا ماسيا".

رافينيا لم يتمكن من إحداث الفارق منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2020، ولعب النصف الثاني من منافسات موسم 2021-22 معارًا في ريال سوسييداد.

ويأمل برشلونة أن يتمكن من استعادة رافينيا ليمثل إضافة في قائمة المدرب تشافي هيرنانديز خلال الموسم المقبل.

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لم يتقدم بأي عرض إلى نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات الجناح البرازيلي رافينيا.

الصحيفة أكدت أن برشلونة مستعد لتكثيف جهوده من أجل الحصول على خدمات البرازيلي الدولي، عبر إرسال عرض رسمي إلى ليدز يونايتد.

ويأمل برشلونة أن يجلس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي ليدز يونايتد، والفوز في النهاية بتوقيع رافينيا.

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي إشبيلية أبلغ الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الفرنسي جول كوندي مدافع الفريق، أنه يرغب فقط في الحصول على المال مقابل الفرنسي الدولي.

الصحيفة كشفت أن إشبيلية يرفض إجراء أي صفقة تبادلية مع أحد الأندية المهتمة بالحصول على كوندي.

وأكد التقرير أن برشلونة يرغب في الحصول على خدمات كوندي، لكن نقص السيولة في النادي الكتالوني جعل "البلوجرانا" يفكر في تقديم أحد لاعبيه لتقليل القيمة المالية التي يريدها النادي الأندلسي.

وإلى جانب برشلونة، فإن تشيلسي الإنجليزي يعد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات كوندي، وقد يتمكن من التوقيع معه في نهاية المطاف بشروط إشبيلية.