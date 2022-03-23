أخبار برشلونة: تمسك بضم هالاند .. ومعاناة مع أداما

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 23 مارس 2022:

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن نادي برشلونة متمسك بفكرة التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.

ويعد هالاند حاليًا أكثر مهاجم في أوروبا تسعى الأندية لتأمين خدماته، مع منافسة مانشستر سيتي، وريال مدريد، وبايرن ميونخ للحصول على خدماته.

إلا أن برشلونة أوضح لمحيط هالاند أنه على الرغم من المنافسة، فإن "البلوجرانا" مستعد لدفع كل ما يلزم للحصول على توقيع اللاعب.

شبكة "espn" الأمريكية كشفت أن برشلونة يفكر جديًا في الاحتفاظ بخدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي، رغم الأزمة التي حدثت بسبب تجديد عقده في يناير الماضي.

عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يجعله حرًا في التفاوض مع أي نادٍ للانتقال إليه مجانًا في الصيف المقبل.

لكن الأداء الرائع الذي قدمه ديمبيلي مع برشلونة في المباريات الأخيرة، وخاصة في "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، قد يجبر "البلوجرانا" على محاولة إقناعه بالاستمرار في "كامب نو".

حسب صحيفة "UOL" البرازيلية، فإن رافينيا لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، رفض عرضًا لتمديد عقده في "إيلاند رود".

عقد رافينيا مع ليدز يونايتد يمتد حتى صيف 2024، لكنه لا يريد الارتباط بعقد أطول مع النادي إلا في حالة تخفيض الشرط الجزائي في عقده الحالي، والذي تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

ويعد رافينيا هدفًا لنادي برشلونة، وسيحاول "البلوجرانا" إغراء ليدز في الصيف المقبل للحصول على خدماته.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة لا يملك في الوقت الحالي المال اللازم لدفع قيمة شرط الشراء في عقد استعارة أداما تراوري من وولفرهامبتون الإنجليزي.

ويمكن لبرشلونة أن يتعاقد مع أداما بصورة دائمة إذا ما دفع 30 مليون يورو إلى وولفرهامبتون بحلول الصيف المقبل.

ويأمل برشلونة أن يتمكن من إقناع وولفرهامبتون بعقد صفقة تبادلية يحصل فيها "الذئاب" على أحد لاعبي "البلوجرانا" بدلًا من دفع المال.