أخبار برشلونة: تقديم كيسييه .. وليون يسعى لاستعادة بيانيتش

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 6 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022:

قام نادي برشلونة اليوم الأربعاء بتقديم فرانك كيسييه كلاعب جديد في صفوف النادي الكتالوني، في أول صفقة رسمية يبرمها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية.

كيسييه انتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي، وبعقد يمتد حتى 2026، فيما تبلغ قيمة فسخ نجم ساحل العاج مع برشلونة 500 مليون يورو.

وأكد كيسييه خلال تقديمه أنه يأمل بأن يسير على خطى مواطنه يايا توريه، الذي تألق بصورة كبيرة مع النادي الكتالوني وكان أحد أعضاء الجيل الذهبي في "كامب نو".

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة قد حدد بالفعل القيمة التي يريد الحصول عليها من أجل السماح برحيل الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقرير فإن برشلونة يريد الحصول على ثمانية ملايين يورو من أجل خروج برايثوايت من "كامب نو".

ويعد الدنماركي الدولي زائدًا عن حاجة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، ويسعى النادي للتخلص منه لتقليص فاتورة الرواتب.

نفى دانييلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي التقارير التي ربطت "الفيولا" بالتعاقد مع ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن برادي أكد أن فيورنتينا لم يكن أبدًا مهتمًا بضم بوتش، وليس لديه أي نية في التعاقد معه في الوقت الحالي.

أكد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أن نادي ليون الفرنسي مهتم بالحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بيانيتش تألق بقميص ليون خلال الفترة من 2008 وحتى 2011، قبل الانتقال إلى روما الإيطالي.