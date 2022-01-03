أخبار برشلونة: تقديم توريس .. ونيتو يطلب الرحيل

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 3 يناير 2022:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن البرازيلي نيتو حارس برشلونة البديل طلب المغادرة في يناير الجاري.

ويرغب نيتو أن يقبل برشلونة العرض المقدم من نادي فلامنجو البرازيلي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم نيتو إلى برشلونة في 2019، لكنه لم يلعب سوى 19 مباراة فقط في كافة البطولات.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن الصفقة المقترحة لانتقال ألفارو موراتا إلى برشلونة قد تمت بنسبة 95%.

ويلعب موراتا حاليًا على سبيل الإعارة مع يوفنتوس، ويمكن أن يعود إلى إسبانيا من ملعب "كامب نو".

ويحتاج برشلونة للاتفاق مع أتلتيكو مدريد الذي يملك عقد موراتا، وهو الأمر الذي لن يكون صعبًا.

صحيفة "ara" الإسبانية أكدت أن برشلونة تواصل مع مانشستر يونايتد لعقد صفقة تبادلية بين الناديين في يناير الجاري.

الصفقة المقترحة تشهد انتقال الفرنسي عثمان ديميبلي إلى مانشستر يونايتد، مع توجه مواطنه أنتوني مارسيال إلى برشلونة.

قام برشلونة ظهر الإثنين بتقديم فيران توريس كلاعب جديد في النادي الكتالوني.

وظهر توريس في ملعب "كامب نو" إلى جانب جوان لابورتا رئيس النادي، واحتشدت الجماهير لرؤية لاعب برشلونة الجديد.

وكشف توريس خلال تصريحات صحفية عن الأسباب التي دفعته للانتقال إلى برشلونة، وطموحه الكبير مع "البلوجرانا". (طالع لمزيد من التفاصيل)