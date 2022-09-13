أخبار برشلونة: تطور في أزمة جريزمان .. وسبب تفضيل رافينيا على أنتوني

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022:

الصحافة الفرنسية فجرت صباح الثلاثاء مفاجأة مدوية، بعد أن كشفت عن أن برشلونة وأتلتيكو مدريد سيتفاوضان من أجل التوصل إلى إنهاء أزمة الفرنسي أنطوان جريزمان بشكل نهائي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن الناديين يريدان حل الموقف في أقرب وقت ممكن، واتفقا على إعادة التفاوض بشأن مبلغ خيار الشراء، وخفضه إلى 25 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

أعلن التركي أردا توران نجم نادي برشلونة السابق اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة مميزة مع عدد من الأندية.

توران كان يلعب مؤخرًا مع نادي جلطة سراي التركي، وحقق لقب الدوري الإسباني مع برشلونة وأتلتيكو مدريد.

أكد جوردي كرويف المستشار الرياضي لنادي برشلونة أن اللاعبين الجدد في النادي ضحوا بالكثير من المال لتحقيق حلم اللعب مع النادي الكتالوني.

وكشف كرويف أن كل لاعبي برشلونة الجدد تلقوا عروضًا مادية أكبر من أندية أخرى، لكنهم فضلوا اللعب بألوان "البلوجرانا" في نهاية المطاف. (طالع التفاصيل)

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة فضل التعاقد مع البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد بدلًا من مواطنه أنتوني لاعب أياكس في ذلك الوقت، على الرغم من قيام جوردي كرويف بمشاهدة أنتوني أكثر من مرة في المباريات.

لكن جوردي وتشافي هيرنانديز شعرا أن رافينيا يلعب بشكل أكبر من أجل الفريق ككل، أكثر من أنتوني.

كما انبهر تشافي بمدى العمل الدفاعي الذي يقوم به رافينيا، ولذلك تحرك لضمه بدلًا من أنتوني الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.