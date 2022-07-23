أخبار برشلونة: تطورات في صفقة كوندي ومينجيزا يقترب من الرحيل

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات السبت 23 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم السبت 23 يوليو 2022:

مينجيزا يقترب من الرحيل عن صفوف برشلونة

برشلونة يخطف كوندي من تشيلسي ويقترب من حسم الصفقة

نيتو خارج برشلونة في الميركاتو الحالي

توخيل يرفض رحيل مدافع تشيلسي إلى برشلونة

مينجيزا يقترب من الرحيل عن صفوف برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب أوسكار مينجيزا، مدافع برشلونة الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مينجيزا، لديه عروض من الدوري الإيطالي، ولا يمانع الفريق الكتالوني رحيله، بعد خروجه من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.

برشلونة يخطف كوندي من تشيلسي ويقترب من حسم الصفقة

فجر جيرارد روميرو مفاجأة كبرى بقوله إن برشلونة قام بخطف صفقة جول كوندي من تشيلسي.

وقال الصحفي إن انتقال مدافع إشبيلية إلى صفوف الفريق الكتالوني قد حُسم بنسبة 99 بالمائة.

نيتو خارج برشلونة في الميركاتو الحالي

أشارت تقارير صحفية، إلى خروج الحارس البرازيلي، نيتو، من صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن نيتو، أخبر إدارته برغبته في الرحيل في الميركاتو الحالي، والتي لم تمانع رحيله.

توخيل يرفض رحيل مدافع تشيلسي إلى برشلونة

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، عن رفضه رحيل مدافع الفريق وقائده سيزار أثبيليكويتا إلى برشلونة.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "نحن لا نفكر في الأندية الأخرى، نركز على فريقنا فقط وعلى ما نحتاجه، دوري كمدرب لتشيلسي هو فعل الأفضل للنادي وليس فقط منح اللاعب ما يريده، ربما هو لن يحب ذلك لكن عليه تفهمه".